Piazza Armerina – Il comandante dei Carabinieri, Capitano Emanuele Grio incontra gli studenti del Majorana-Cascino

Gli incontri con gli studenti organizzati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, grazie alla sinergia con i dirigenti scolastici e il corpo docenti, rappresentano un momento prezioso di dialogo e confronto con la generazione verso cui l’Arma ripone molta attenzione per consolidare la sensibilità verso il rispetto delle regole e delle leggi.

In tale ambito il Comandante della Compagnia di Piazza Armerina, Capitano Emanuele Grio (nella foto), ha tenuto una “lezione” di legalità a circa 400 studenti del biennio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Majorana – Cascino” affrontando i temi del bullismo e cyber bullismo, ma anche delle trappole disseminate in internet. Tanti anche i consigli per un corretto e responsabile utilizzo del web.

Un confronto, durato circa due ore, che ha tenuto alta l’attenzione degli alunni, interessati dalle tematiche affrontate e che hanno scelto di partecipare in prima persona ponendo numerose domande ai Carabinieri. Il dialogo tra l’Arma dei Carabinieri e gli alunni è stato sicuramente proficuo sotto ogni aspetto, concludendosi con un arricchimento personale da entrambe le parti e rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma ed i giovani.