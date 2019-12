Il comune di Valguarnera destinatario di due finanziamenti per altrettanti cantieri.

Comunicato dell’assessore Carmelo Auzzino

“Il nostro Comune a seguito di richiesta, è stato destinatario di due finanziamenti per altrettanti cantieri di lavoro da parte dell’assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Un cantiere di €118.709.97 che prevede la pavimentazione del Piazzale antistante la scuola Media Francesco Lanza dove saranno impegnati 15 lavoratori locali e un finanziamento di € 22.532,08 che prevede il rifacimento di un marciapiede in via Mazzini dove saranno impegnati 7 lavoratori. Siamo soddisfatti perché In un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, questi cantieri daranno una boccata d’ossigeno ai lavoratori che potranno mettere il proprio impegno, la loro professionalità e sentirsi validi e operativi. È dal primo giorno dell’insediamento dell’amministrazione Draià che lavoriamo sodo e che partecipiamo a quasi tutti i bandi possibili. Infatti, a breve si concluderà presso l’Urega la gara d’appalto per i lavori della scuola media Pavone per un costo complessivo di 3 milioni e 900 mila euro. Giova ricordare anche il finanziamento della scuola Mazzini di circa 1 milione e 300 mila euro che darà una scuola efficiente ai nostri bambini”

L’assessore Carmelo Auzzino